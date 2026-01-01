Marinha coordena resgate médico de três passageiros em navio de cruzeiro no Funchal

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira (SRPC IP-RAM), coordenou, na noite de ontem, o resgate de três passageiros do navio de cruzeiro 'Mein Schiff 3', que se encontrava a navegar a cerca de 38 milhas náuticas, aproximadamente 70 quilómetros, a sul do Porto do Funchal.

Segundo a nota, o alerta foi recebido pelo MRSC Funchal através do próprio navio, dando conta da necessidade de evacuação médica de três passageiros. Na sequência da comunicação, foram accionados meios marítimos para efectuar o resgate.

Para a operação foram empenhadas uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos, afeta à Estação Salva-Vidas do Funchal, e uma embarcação do SANAS Madeira, que procederam ao transporte dos passageiros do navio para terra, acompanhados pelo médico de bordo.

Já em terra, as vítimas foram assistidas por uma Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida e transportadas para uma unidade hospitalar em duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários do Funchal.

O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.