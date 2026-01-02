Dois navios e um veleiro movimentam 6.500 pessoas no Funchal

Mais de 6.500 pessoas estão no porto do Funchal, hoje, a bordo de dois navios de cruzeiro e ainda de um veleiro. O 'Mein Schiff 7' está na Região desde quarta-feira, navegando com 3.026 passageiros e 1.040 tripulantes. A partida rumo a Santa Cruz de Tenerife está prevista para as 13 horas de hoje.

O navio está na ponta final de uma viagem de 14 dias que começou a 22 de Dezembro em Las Palmas e termina no mesmo porto, na próxima segunda-feira. É mais um cruzeiro CAI, com uma escala em Marrocos pelo meio, e paragens em praticamente todas as ilhas de Canárias: Lanzarote, Tenerife, La Gomera, Fuerteventura, La Palma e Gran Canaria.

Já o 'Marella Explorer 2' chegou esta manhã, por volta das 7 horas, com 1.777 passageiros e 753 passageiros, que estão a realizar uma viagem de cruzeiro de uma semana no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI). Esta viagem começou a 29 de Dezembro, em Gran Canaria, e antes de chegar ao Funchal visitou Tenerife e Fuerteventura. Vai passar a noite na cidade, numa escala da responsabilidade da Agência Ferraz, seguindo sábado, às 14 horas, para La Palma e daí para Gran Canaria, onde termina a viagem a 5 de Janeiro.

Também o veleiro 'Santa Maria Manuela' está no Funchal desde quarta-feira, e vai continuar até domingo, altura em que segue para La Palma, com 40 pessoas a bordo: 24 passageiros e 16 tripulantes. É agenciado pela Transinsular.

Para amanhã estão previstas duas escalas de navios. O 'MSC Musica' vem fazer o turnaround semanal, com 2.700 passageiros, e o mega-iate 'Halo', com 13 tripulantes.