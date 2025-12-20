'MSC Musica' a fazer um 'turnaround' parcial na Madeira
O 'MSC Musica' chegou na manhã deste sábado ao Funchal para uma escala de 9 horas, agenciada pela JFM Shipping.
O navio, da MSC Cruises, veio de Las Palmas de Gran Canaria às 8 horas e parte às 17 horas para Santa Cruz de Tenerife. Chegou ao Funchal com 3.323 pessoas a bordo (2.386 passageiros e 937 tripulantes), e vai realizar um 'turnaround' parcial, que envolve 615 passageiros: 347 embarcam e 294 desembarcam.
Está a realizar cruzeiros de uma semana no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI), tal como o Mein Schiff 3, que está no Funchal desde sexta-feira. O navio da TUI, que chegou de Bremen, na Alemanha, com 2.404 passageiros e 948 tripulantes, passou a noite na pontinha, numa escala agenciada também pela JFM Shipping.
Parte às 14 horas deste sábado em direcção a La Palma, prosseguindo a viagem de 24 dias, que começou em Bremen a 14 de dezembro e termina a 7 de Janeiro, no mesmo porto alemão. Durante a viagem, visita duas vezes da Região. A primeira, estes dois dias, e a segunda a 31 de Dezembro, para a passagem de ano. Depois de La Palma, segue para Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria e Cabo Verde (ilhas de São Vicente e Santiago). Já em Janeiro, visita Lisboa e Corunha (Espanha), antes de terminar a viagem na Alemanha.
Domingo, o Porto do Funchal recebe a visita de dois navios: 'Ventura' e 'Queen Victoria'. Trazem, em conjunto, mais de cinco mil passageiros.