Porto do Funchal com movimento intenso na Primeira Oitava
O Porto do Funchal registou esta sexta-feira, dia da Primeira Oitava de Natal, a presença de quatro navios de cruzeiro em simultâneo, totalizando mais de 9.200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Do total, 6.375 eram passageiros.
Além do Le Laperouse, que se encontrava acostado desde quarta-feira, deram entrada no porto os navios Queen Anne, Borealis e Marella Explorer 2.
O Queen Anne foi o primeiro a chegar, ainda de madrugada, proveniente de Cádis, em Espanha. As manobras de acostagem tiveram início às 5h45, com 2.765 passageiros e 1.500 tripulantes a bordo, um total de 4.265 pessoas a bordo.
O navio irá partir às 16 horas com destino a Lanzarote. Encontra-se a realizar uma viagem de 18 dias, iniciada a 19 de Dezembro, em Hamburgo, na Alemanha, com término previsto para 6 de Janeiro no mesmo porto.
O itinerário inclui escalas em Southampton, Gran Canaria, Fuerteventura e Lisboa. No Funchal, o navio é agenciado pela Blatas.
Pelas 7 horas, entrou no porto o Borealis, com 1.108 passageiros e 614 tripulantes, para uma escala de 11 horas. A viagem teve início em Portsmouth, no Reino Unido, e tem a duração de 13 dias.
Após a escala no Funchal, o navio segue para La Gomera, Tenerife, Lanzarote, Lisboa e La Corunha, regressando a Portsmouth a 4 de Janeiro. A escala é da responsabilidade da JFM Shipping.
O Marella Explorer 2 chegou às 16h30. Transporta 2.502 passageiros e 757 tripulantes e tem saída marcada para as 18 horas de sábado. A escala é assegurada pela Agência Ferraz.
O Le Laperouse, com 148 passageiros e 120 tripulantes, deixou o Porto do Funchal às 12h00, com destino a La Estaca, nas Canárias.
Para sábado está prevista a chegada do MSC Musica, às 8 horas, para o habitual 'turnaround' semanal. Proveniente de Gran Canaria, o navio traz a bordo 2.661 passageiros e 939 tripulantes. A escala é da responsabilidade da JFM Shipping.