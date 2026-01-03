Despiste de mota na Via Rápida provoca um ferido

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados, esta manhã, para um despiste de mota que acabou por colidir com um automóvel na Via Rápida, na saída para o Caniço de Baixo.

A vítima, um homem com cerca de 19 anos, apresentava escoriações. Após assistência no local, foi transportado de ambulância para os Serviços de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.