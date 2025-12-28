Despiste no Arco da Calheta faz um ferido

Um despiste de um veículo ligeiro, ocorrido na manhã deste domingo, entre as 8h30 e as 9 horas, resultou em um ferido.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta para prestar socorro à vítima, não tendo sido possível apurar a idade nem a gravidade dos ferimentos.

Após primeiros socorros, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.