 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Despiste no Arco da Calheta faz um ferido

None

Um despiste de um veículo ligeiro, ocorrido na manhã deste domingo, entre as 8h30 e as 9 horas,  resultou em um ferido. 

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Calheta para prestar socorro à vítima, não tendo sido possível apurar a idade nem a gravidade dos ferimentos.

Após primeiros socorros, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo