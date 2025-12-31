Trânsito 'entupido' na Via Rápida na zona das Neves

O trânsito está fortemente condicionado na Via Rápida (VR1) no sentido Machico – Funchal, complicando a vida a quem se dirige à capital madeirense para os festejos de fim de ano. Uma fila extensa, possivelmente causada por uma avaria ou pequeno sinistro, está a marcar o início da noite.

A situação concentra-se na zona das Neves, pouco antes da descida para o Canto do Muro. As imagens das câmaras da Via Litoral, captadas por volta das 19h56, mostram uma longa fila de viaturas num "pára-arranca" que já se estende até ao nó do Pinheiro Grande, na zona da Cancela.

Imagem Via Litoral

Embora as causas exactas do congestionamento ainda não sejam conhecidas, a paragem súbita do fluxo sugere a ocorrência de um acidente ou avaria na faixa de rodagem.

Recomenda-se precaução máxima na aproximação a esta zona e, se possível, a procura de itinerários alternativos (como a Estrada Regional).