Queda na via pública provoca um ferido
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados às 1h37 desta madrugada para prestar socorro a um homem de 66 anos, vítima de uma queda na via pública, na Avenida do Mar, no Funchal.
Segundo a ocorrência, a vítima apresentava um corte profundo no lábio, tendo recebido assistência no local pela equipa de emergência. O homem foi encaminhado para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
