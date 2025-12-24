Queda na via pública provoca um ferido

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados às 1h37 desta madrugada para prestar socorro a um homem de 66 anos, vítima de uma queda na via pública, na Avenida do Mar, no Funchal.

Segundo a ocorrência, a vítima apresentava um corte profundo no lábio, tendo recebido assistência no local pela equipa de emergência. O homem foi encaminhado para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.