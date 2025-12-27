Despiste na Nazaré deixa idoso ferido
Pelas 8h30 deste sábado, 27 de Dezembro, um homem de 81 anos ficou ferido ao despistar-se de automóvel na Rua Estados Unidos da América, na Nazaré.
De imediato para o local foram accionadas quatro viaturas e 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal.
Socorreram a vítima, que apresentava queixas na zona da lombar, e realizaram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
