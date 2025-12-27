 DNOTICIAS.PT
Despiste na Nazaré deixa idoso ferido

Pelas 8h30 deste sábado, 27 de Dezembro, um homem de 81 anos ficou ferido ao despistar-se de automóvel na Rua Estados Unidos da América, na Nazaré. 

De imediato para o local foram accionadas quatro viaturas e 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal. 

Socorreram a vítima, que apresentava queixas na zona da lombar, e realizaram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

