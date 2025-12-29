 DNOTICIAS.PT
Acidente provoca congestionamento na Via Rápida

Duas viaturas ligeiras colidiram ao início da tarde de hoje na Via Rápida, no sublanço Ponte dos Frades - Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Machico. 

Segundo a aplicação InfoVias, já se encontra com uma extensão superior a 1 kilómetro.

A colisão terá causado apenas danos materiais, sem feridos para já registados. 

