Acidente provoca congestionamento na Via Rápida

Um acidente na Via Rápida está a provocar intenso congestionamento ao início da tarde desta terça-feira, 23 de Dezembro, junto à saída para o Pilar, no sentido Machico - Ribeira Brava.

As filas de carros formam-se por cerca de um quilómetro, nas faixas da esquerda e da direita, entre os quilómetros 15 e 14 da VR.

Foto DR

Segundo relatos de um leitor do DIÁRIO, trata-se de um choque entre duas viaturas ligeiras, que apenas provocou danos materiais, não havendo feridos a registar.