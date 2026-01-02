Acidente na via rápida esta madrugada faz dois feridos
Um despiste na via rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Caniço - Funchal, no início desta madrugada, pelas 00h25, resultou em dois feridos.
As vítimas, um jovem de 20 anos e uma mulher, cuja idade não foi possível apurar, foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).
O jovem apresentava uma lesão no ombro. Após primeiros socorros, foi transportado para o hospital pelos BVM. Já a mulher foi transportada pela CVP.
