Despiste na via expresso da Camacha esta madrugada
Um veículo ligeiro despistou-se esta madrugada na via expresso da Camacha.
Segundo o que foi possível apurar, o sinistro ocorreu por volta das 3 horas deste sábado, 27 de Dezembro, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz sido acionados para o local.
Foram mobilizados cinco veículos e 10 elementos da corporação.
Não foi possível, no entanto, confirmar a existência de feridos.
