Aguaceiros e vento que poderá ser forte nos extremos da ilha da Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 09 de Setembro, apontam para períodos de céu muito nublado e queda de aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira. Na zona do Funchal o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

A assinalar também, esta terça-feira, uma pequena descida de temperatura, com os termómetros a variar entre os 20 e os 26ºC no Funchal e Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Norte com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.