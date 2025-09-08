Despiste fatal na via rápida em Câmara de Lobos

Uma jovem morreu esta tarde na sequência do despiste do veículo cabriolet, ao quilómetro 8,4 da via rápida Ribeira Brava – Machico, em Câmara de Lobos, pouco antes do túnel da Ribeira de Alforra.

segundo fonte dos bombeiros a vítima ficou encarcerada no interior da viatura, apresentando um ferimento fatal na cabeça. Apesar da rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos - 4 viaturas e 12 operacionais - e da equipa de emergência médica - EMIR -, o óbito foi declarado no local. A PSP tomou conta da ocorrência.

O trânsito está condicionado naquela zona durante as operações de socorro e remoção da viatura.