Dois aviões divergidos da Madeira

Dois voos foram esta tarde, cerca das 14h00, desviados do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido a más condições atmosféricas em Santa Cruz, designadamente baixa visibilidade causada por tecto de nuvens.

Um Airbus A330 da TAP, proveniente de Lisboa, acabou por regressar à capital portuguesa, enquanto um Boeing 737 da Ryanair, com origem em Londres, seguiu para Tenerife, nas Canárias. Antes de divergirem, ambas as aeronaves ainda sobrevoaram ao largo da costa madeirense, sem contudo se fazerem à pista.