Impacto da inovação tecnológica nos sistemas de saúde motiva conferência

O Espaço IDEIA - Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia, no edifício anexo da Assembleia Legislativa da Madeira, recebe, esta manhã, a partir das 9 horas, a conferência 'Inovação e Saúde'.

Iniciativa promovida pela sociedade de advogados PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, em parceria com a ACIF, visa debater o impacto da inovação científica e tecnológica nos sistemas de saúde, nas políticas públicas e no enquadramento jurídico do sector.

Andreia Collard, Paulo Abreu, Pedro Ramos, Daniel Torres Gonçalves, André Dias Pereira, Cândida Carvalho, João Miguel Freitas e Ana Clara Silva integrarão os dois painéis que se vão debruçar sobre estas temáticas.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 26 de Março.

Agenda

09h30 - reunião de vereação da Câmara Municipal do Funchal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

10h30 – Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, visita o Centro Social de Santa Luzia, espaço agora denominado Centro de Convívio Professor Virgílio Pereira.

10h30 - acção de reflorestação no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, localizado na zona do Garachico, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em parceria com a Madeira Parques Empresariais e com o IFCN.

15h00 - reunião de Câmara da Câmara Municipal da Ribeira Brava, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Efemérides

1887 - É assinado o Protocolo de Lisboa, que estabelece os termos do Tratado de Amizade e Comércio com a China, de 01 de dezembro de 1887, sobre o direito de ocupação e governo de Macau, por Portugal.

1927 - É criada a Polícia de Informações do Porto. As Polícias de Informações de Lisboa e Porto irão dar origem à PVDE/PIDE.

1941 - O Alto-Comando nazi, de Adolf Hitler, aprova a constituição das brigadas assassinas ("Einsatzgruppen") na Polónia ocupada.

1953 - O médico norte-americano Jonas Salk consegue sintetizar a vacina contra a poliomielite.

Foto Arquivo/DR

1977 - Entra em funcionamento a barragem de Cahora-Bassa, em Moçambique.

1979 - São assinados os acordos de Camp David, nos Estados Unidos, entre o Egito e Israel.

1987 - Assinatura dos termos do acordo sobre a transferência da soberania de Macau, pelos chefes das delegações de negociação, o vice-ministro chinês Zhou Nan e o embaixador português Rui Medina.

1990 - É criada a primeira prova geral de acesso ao Ensino Superior.

Foto Arquivo

1995 - Entra em vigor a convenção de Schengen, assinada e ratificada por nove dos 15 países membros da União Europeia. Os nove países signatários são: Portugal (assinou em 25 de Junho de 1991), Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo, Holanda, Itália e Grécia, prevê a supressão dos controlos de identidade nas fronteiras internas dos nove países.

1999 - Marcelo Rebelo de Sousa demite-se da presidência da Comissão Política Nacional do PSD.

2000 - Vladimir Putin, 47 anos, ganha, à primeira volta, as eleições Presidenciais russas, com maioria absoluta.

2001 - Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia passam a integrar o espaço Schengen de livre circulação de pessoas.

2005 - Entra em vigor o novo Código da Estrada, com regras mais severas e multas mais pesadas.

Foto ASPRESS/Arquivo

2008 - As alterações à Lei dos Partidos, que põem fim à obrigação de os partidos fazerem prova de cinco mil militantes, é aprovada por unanimidade na Assembleia da República.

2019 - O director da Polícia Judiciária, Luís Neves, confirma no parlamento que foi "uma encenação" a recuperação pela PJ Militar, em outubro de 2017, de parte do material militar furtado nos paióis de Tancos.

2025 - o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto da Assembleia da República que proíbe o casamento de menores, a idade mínima para um jovem poder casar-se em Portugal passa para 18 anos.

2025 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a aplicação de uma tarifa de 25 por cento sobre todos os automóveis importados.

Foto Arquivo/DR

Pensamento do dia