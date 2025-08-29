Detenção fora de flagrante delito só poderá ser feita por ordem judicial?

O caso do homem de 35 anos detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por crime de violência doméstica, em Machico – que gerou uma onda de revolta social, após as imagens da agressão captadas por câmaras de vigilância terem sido amplamente divulgadas nas redes sociais – tem também suscitado dúvidas sobre a possibilidade de detenção fora de flagrante delito.

Tal como foi noticiado, a agressão ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 4 horas, mas a detenção só aconteceu dois dias depois, ao final da tarde de terça-feira, dia 26 de Agosto, após um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público.

Este compasso de espera foi colocado em causa, nomeadamente por alguns leitores, que deixaram comentários indignados nas redes do DIÁRIO, clamando uma detenção imediata.

Na ocasião, o subintendente Fábio Castro explicou ao DIÁRIO que, apesar da violência doméstica ser um crime público, o facto de não ter havido flagrante delito impossibilitava que a PSP de avançar com a detenção, o que só poderá ser feita por ordem judicial.

Afinal será ou não possível a detenção preventiva do agressor em casos de crime público?

Em primeiro lugar, importa aqui clarificar que, por crime público (como o é de violência doméstica) qualquer pessoa, para além da vítima, pode e deve denunciar esta ocorrência.



A violência doméstica é um crime público, o que significa que o procedimento criminal não está dependente da apresentação de uma queixa, formal ou informal, por parte da vítima, sendo apenas necessário haver uma denúncia ou o conhecimento do crime, para que o Ministério Público promova o processo. Fonte: https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx

A quem deve recorrer em caso de agressão?

Esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP);

Posto da Guarda Nacional Republicana (GNR);

Piquete da Polícia Judiciária (PJ);

Serviços do Ministério Público;

Pode ainda fazer uma queixa electrónica através do sítio do Ministério da Administração Interna

Posto isto, a Comissão de Proteção às Vítimas de Crime esclarece que, nos termos do art.º 30º da Lei n.º 112/2009, “o Ministério Público e em determinadas circunstâncias os órgãos de polícia criminal [nos quais se inclui a PSP], podem ordenar a detenção do agressor fora de flagrante delito, através da emissão de mandados de detenção, se houver perigo de continuação da actividade criminosa ou se a detenção se mostrar imprescindível para a protecção da vítima, para apresentação a um Juiz de Instrução Criminal para aplicação de medidas de coação”.