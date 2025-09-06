Chega defende retirada "urgente" da central de autocarros no edifício 2000
O partido Chega considera prioritária a requalificação da central de autocarros da SAM, localizada no edifício 2000 na Avenida Calouste de Gulbenkian, classificando a sua presença naquele local como um "erro histórico" que causa constrangimentos de trânsito e impacto negativo na qualidade de vida dos funchalenses.
Luís Filipe Santos, candidato do Chega à Câmara Municipal do Funchal, não poupa nas críticas à actual situação.
Não podemos continuar a aceitar que o coração do Funchal esteja ocupado por uma central de autocarros que gera confusão, poluição e insegurança. O Chega defende uma mobilidade moderna, sustentável e confortável, que sirva os cidadãos e não que os penalize. Os autocarros têm de sair dali, e ponto final. Luís Filipe Santos, candidato do Chega à Câmara Municipal do Funchal
O partido recorda que em 2020 foi prometida a transferência da central para novas localizações, incluindo a zona do Tecnopolo Penteada, numa proposta de requalificação urbana do então presidente da câmara, Miguel Silva Gouveia. Contudo, a promessa permanece por cumprir.
Segundo o Chega, esta situação demonstra a "incapacidade e falta de visão política" que manteve o Funchal dependente de uma infra-estrutura considerada "ultrapassada e desadequada". O partido defende a substituição por um modelo de transporte público mais eficiente e sustentável.
O partido reafirma o compromisso com um Funchal onde "o desenvolvimento urbano e a mobilidade caminhem lado a lado com a qualidade de vida da população", prometendo uma abordagem mais moderna e organizada para a cidade.