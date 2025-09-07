Bebé de 9 meses com queimaduras
Criança francesa transportada de urgência para o Funchal
Uma criança de 9 meses sofreu queimaduras em parte do corpo, alegadamente após o entornar de chá quente, este domingo ao início da tarde em Machico.
O alerta foi dado perto das 14 horas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido accionados pelo Serviço Regional de Protecção Civil para efectuar o transporte entre o Centro de Saúde de Machico – onde a vítima, de nacionalidade francesa, recebeu os primeiros socorros – e o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.
A criança deu entrada no serviço de urgência pediátrica da unidade hospitalar central da Região.
