Bebé de 9 meses com queimaduras

Uma criança de 9 meses sofreu queimaduras em parte do corpo, alegadamente após o entornar de chá quente, este domingo ao início da tarde em Machico.

O alerta foi dado perto das 14 horas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido accionados pelo Serviço Regional de Protecção Civil para efectuar o transporte entre o Centro de Saúde de Machico – onde a vítima, de nacionalidade francesa, recebeu os primeiros socorros – e o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A criança deu entrada no serviço de urgência pediátrica da unidade hospitalar central da Região.