Crescimento económico recua por causa da guerra no Médio Oriente

Bom dia. Entre jornais diários e revista semanal não faltam notícias nesta quinta-feira, 26 de Março, mas a que parece mais destacar-se é o efeito quase imediato na economia de um conflito que teve o seu reinício de forma impactante há menos de um mês.

Na revista Visão:

- "Arma Mortal. Como a Inteligência Artificial está a moldar, no Irão, o futuro da guerra"

- "Eurico Figueiredo. Memórias das lutas e do exílio"

- "Tribunal Constitucional. A escolha que pode mudar o país"

- "Caso Epstein. Os segredos da ilha dos horrores"

- "Se7e. Entroncamento. Retrato de Portugal em miniatura"

No Público:

- "Seguradoras anteciparam pagamentos só em 5% dos sinistros da tempestade"

- "Segurança Social. Portugueses recebem subsídios durante mais tempo do que imigrantes"

- "Constitucional. Juízes decidem sem seguir alinhamento partidário"

- "Direito de resposta. 'Se este país fosse governando pelo Chega, já não estava aqui'"

- "Médio Oriente. Vaga de ataques compromete cuidados de saúde no Irão"

- "1954-2026. José Maria Ricciardi, o primo 'traído' que rivalizou com Salgado"

- "Dívida de milhões de euros. Governo não paga há cinco meses no Hospital da Prelada por trabalho prestado ao SNS"

- "Entrevista Público/Renascença. Rui Gomes da Silva: 'Seguro matou Governo' ao 'desobrigar Chega e PS' de aprovarem OE"

No Jornal de Notícias:

- "Escolas em risco de devolver 480 milhões a Bruxelas por atrasos em centros tecnológicos"

- "Polícia francês apanhado em Portugal enterrou mulher e ex-companheira numa serra"

- "Discurso de autarca do Chega contra ciganos leva a PJ à Câmara de Albufeira"

- "Vagos. Pai rejeitou internar filho de 14 anos que alvejou a mãe"

- "Vila do Conde. Famílias em Vila Chã têm medo de ficar sem teto"

- "Vale do Sousa. Linha férrea travada por estudo que não existe"

- "Liga. FC Porto é a equipa mais fresca para atacar reta final"

- "Média. Verbos Imaculados passa a deter 100% do JN, 'O Jogo' e TSF"

No Diário de Notícias:

- "Câmara de Lisboa restringe TVDE em zonas turísticas e corredores Bus"

- "INE divulga hoje brilharete orçamental, com excedente acima do previsto"

- "1954-2026. Morreu José Maria Ricciardi, gestor que denunciou Ricardo Salgado no BES"

- "Parlamento. 'Pressão amigável' de Belém ajuda a haver consenso no Constitucional"

- "SNS. Urgência centralizada de obstetrícia da Margem Sul abre com dois polos"

- "Albufeira. André Ventura acusa Ministério Público de instrumentalizar a Justiça"

- "Itália. Meloni 'limpa' governo após derrota no referendo"

- "Entrevista. Ricardo Alexandre: 'Uma adaptação do regime iraniano parece ser confortável para a saída que Trump precisa'"

- "Documentário. Quando o cinema é cúmplice do teatro"

- "Futebol. Entre a renovação e a exigência: Sub-17 cedem na estreia da Ronda de Elite"

No Correio da Manhã:

- "Mata mulher e 'ex' e obriga filho a vigiar enterro. Antigo polícia francês e jogador de râguebi comete crime bárbaro em Portugal"

- "Quer Valente preso. MP insiste em pena máxima por morte de Mónica"

- "Isaltino acusado de gastar 150 mil Euro em almoços e jantares"

- "Mercado. Ala esquerda do Benfica avaliada em 80 milhões"

- "Sérgio Arribas na mira do Sporting"

- "Albufeira. Autarca investigado por discriminação"

- "Crédito. Avaliação das casas bate novo recorde"

- "T. Constitucional. Parlamento escolhe juízes a 16 de abril"

- "Conflito no Médio Oriente. Guerra reduz crescimento e aumenta inflação em Portugal"

- "Israel já controla parte do sul do Líbano"

- "José Maria Ricciardi. O primo Espírito Santo enfrentou 'o dono disto tudo'. 1954-2026"

No Negócios:

- "TGV expropria Navigator e Casa Ermelinda Freitas"

- "Miniférias da Páscoa dão impulso a hotéis. Espera-se casa quase cheia"

- "Num cenário severo, PIB cresce 0,8% e inflação sobe para 4,7%"

- "Escassez vai chegar aos combustíveis antes de faltar petróleo"

- "Voar fica mais caro após preço do jet fuel duplicar num mês"

- "O medo está oficialmente instalado nas bolsas. Os índices mostram isso"

- "Infraestruturas. Goldman Sachs volta a reforçar na Nearing Visabeira"

- "Habitação. Já só 37% das famílias têm condições para ter um crédito"

No O Jornal Económico:

- "Guerra no Irão corta crescimento português em mais de 20%"

- "Alemanha procura novos fornecedores de gás... e Angola está na lista"

- "Facebook, Instagram e YouTube condenados por serem viciantes"

- "'Precisamos de mudar infraestruturas e mentalidades'. Gonçalo Saraiva Matias"

- "Tempestades fizeram duplicar procura por seguros no início do ano"

- "Banco Santander distingue 50 executivos em Portugal"

- "Irão recusa acordo de Trump, mas o mercado gosta que se fale de paz"

- "Giorgia Meloni remodelou o governo depois de derrotada no referendo"

- "Morreu o banqueiro que disse não a Salgado, mas tarde demais. José Maria Ricciardi (1954-2026)"

No Record:

- "Benfica. Missão central. Águias procuram alternativas para saídas cada vez mais prováveis"

- "António Silva só tem mais um ano de contrato e desperta cobiça no mercado"

- "Aursnes e Tomás Araújo sobem na hierarquia dos capitães em 26/27"

- "Receção ao Real Madrid. Luz escapa à interdição por racismo mas UEFA passa multa de 73 mil euros"

- "Atletismo. Campeões do Mundo deram cá um salto"

- "Sporting. Luis Suárez em sobrecarga. 'Sou poucas vezes substituído'"

- "FC Porto. Pietuszewski a ferver. Impacto tremendo na Liga"

No O Jogo:

- "FC Porto. Pedro Emanuel cruzou-se com o médio na Arábia Saudita. 'Fofana está a fazer a diferença'"

- "Villas-Boas nega dívida por Otávio"

- "João Pinto recorda final da Taça de 1994, contra o Sporting. 'Atiraram pedras... e foi aí que aprendi a jogar padel'"

- "Sporting. Suárez quer perfeição"

- "Maxi Araújo pisca o olho ao futebol inglês"

- "Benfica. Mourinho fica para ser campeão"

- "Racismo. UEFA fecha setor na Luz e impõe multa de 40 mil euros"

- "Seleção. Certezas e dúvidas de Roberto Martinez"

- "Braga. Salvador pede 15MEuro por Chissumba"

E no A Bola:

- "Gonçalo a chegar. Soma golos e assistências em vários escalões com a camisola do Benfica"

- "Seleção. 'Podemos ganhar o mundial'. Gonçalo Guedes. Avançado confiante no regresso à equipa das quinas"

- "Sporting. Em busca do 'tri' e a ajudar Luis Suárez"

- "FC Porto. Com olhos no título e sonho num recorde"

- "Bola ao Centro. Vianense a promover o futebol desde o século 19"