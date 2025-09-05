Sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter foi sentido ontem na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 17:18 locais (18:18 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, Doze Ribeiras, Serreta (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho da Praia da Vitória)", é referido.

O evento foi ainda sentido com intensidade III em Terra Chã e São Bartolomeu, no concelho de Angra do Heroísmo.

De acordo com o CIVISA, o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu um comunicado sobre o sismo registado pelas 17:18 locais e atribuiu-lhe magnitude 2,1 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Cinco Ribeiras e Santa Bárbara", indicou o IPMA, salientando que foi ainda sentido com menor intensidade, na freguesia de Quatro Ribeiras.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da internet.

Já com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".

Com uma intensidade II, considerado muito fraco, o sismo é "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente colocadas".