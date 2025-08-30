Tempo quente com nuvens e possibilidade de aguaceiros

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 30 de Agosto, na Madeira, céu geralmente muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos, em especial na vertente norte e terras altas, a partir da manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

As temperaturas vão variar entre os 21 e os 27 ºC no Funchal e os 21 e 26 ºC no Porto Santo. O arquipélago da Madeira volta a apresentar hoje risco de exposição à radiação ultravioleta (UV), como tal, o serviço nacional meteorológico recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1,5 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 25 ºC.