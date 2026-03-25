Autarquia de Câmara de Lobos promove acção de reflorestação no Parque Empresarial

Esta quinta-feira, 26 de Março, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove, pelas 10h30, uma acção de reflorestação no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, localizado na zona do Garachico.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Madeira Parques Empresariais, contando com o apoio do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore e do Dia Internacional das Florestas, assinalados a 21 de Março.

A ação contempla, refere um comunicado, a plantação de várias espécies autóctones, nomeadamente massaroco (Echium nervosum), barbusano (Apollonias barbujana) e faia-das-ilhas (Myrica faya), contribuindo para a valorização e preservação do património natural, bem como para a promoção de práticas ambientalmente sustentáveis.

A iniciativa contará com a participação da Escola Básica do 1.º Ciclo com PréEscolar e Creche da Quinta Grande, enquadrando-se numa estratégia de sensibilização ambiental dirigida à comunidade educativa, com particular enfoque nas gerações mais jovens.

A iniciativa contará ainda com a presença do Vereador Salustino Jesus, responsável pelos pelouros da Agricultura, Equipamentos Municipais e Proteção Animal.