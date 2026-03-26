Nuvens e vento moderado nas previsões do tempo para hoje

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado na vertente Sul da ilha da Madeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

Os termómetros deverão chegar, no máximo, aos 21ºC na Madeira e 17ºC no Porto Santo. As mínimas serão de 15ºC e 14ºC, respectivamente.

É esperado vento moderado (20 a 35 km/h) de Norte/Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

No Funchal, conte com céu geralmente pouco nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de Leste/Nordeste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, o IPMA aponta para ondas de Norte/Nordeste com 2 a 2,5 metros, passando a ondas de Nordeste com 2,5 a 3 metros a partir da tarde. Na costa Sul, conte com ondas do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.