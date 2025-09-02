Céu nublado e aguaceiros no Norte e terras altas da Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 2 de Setembro, apontam para céu geralmente muito nublado, com boas abertas na vertente Sul da ilha. Há também possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e terras altas da Madeira.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de Nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) até final da manhã, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira. Na zona do Funchal, o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

As temperaturas manter-se-ão amenas, com os termómetros a variar entre os 21 e os 26ºC no Funchal e Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/ Noroeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 2 metros a partir da tarde. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.