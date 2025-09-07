Balanço de 13 voos cancelados e um divergido este domingo na Madeira

O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo registou este domingo, 7 de Setembro, um novo dia de constrangimentos associados às condições meteorológicas, que impossibilitaram a aterragem de mais de uma dezena de aeronaves.

Em causa esteve a baixa visibilidade causada por tecto de nuvens.

Ao todo, até às 22h45, 13 voos foram cancelados, entre sete chegadas e seis partidas, e um voo foi divergido, nomeadamente o helicóptero médio da Força Aérea Espanhola.

Na prática, os voos que ao final da tarde tinham sido divergidos acabaram por ser cancelados e reprogramados.

Apesar de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter emitido um aviso amarelo para precipitação para a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira, a rede de estações meteorológicas na Região não registou (até às 22h) valores de precipitação condizentes com o 'alerta', embora, em Santana, o extremo registado em 1 hora estivesse a 1,2 mm de atingir 'o amarelo'.