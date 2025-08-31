Último dia de Agosto com céu nublado e possibilidade de aguaceiros fracos na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para este domingo, no nosso arquipélago, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira e a partir do meio da tarde.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo a partir do final da tarde.
As temperaturas vão oscilar entre os 22 e os 27 graus na Madeira e entre os 21 e os 27 graus no Porto Santo.
Em relação à área específica do Funchal, a previsão dos técnicos da meteorologia aponta igualmente para períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/hora).
Quanto ao estado do mar, na costa norte teremos ondas de norte com 1,5 a 2 metros de altura e na costa sul ondas do quadrante sul com 1 metro de altura.
A temperatura da água do mar vai rondar os 23/24ºC.