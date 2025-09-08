Carros bloqueados na Praça do Município

Na manhã desta segunda-feira, a Praça do Município, no Funchal, foi palco de acção da Polícia de Segurança Pública. Pelo menos dois automóveis ligeiros - estacionados em cima da Praça - foram imobilizados com o dispositivo metálico amarelo colocado num dos pneus, medida aplicada em casos de estacionamento indevido.

foto Rui Silva/ASPRESS

Além da coima, os condutores terão de pagar ainda os custos da remoção do bloqueio. O mecanismo impede a circulação do veículo até que todas as quantias em dívida sejam liquidadas.