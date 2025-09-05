Carlos Teles lembra o forte investimento no Desporto

Foi durante a apresentação das várias modalidades do Estrela da Calheta que o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, reafirmou o forte compromisso do município com o desporto e com a formação de jovens atletas, sublinhando que esta é uma prioridade da acção política local.

O autarca destacou o papel do Estrela da Calheta Futebol Clube no desenvolvimento desportivo do concelho, envolvendo crianças, jovens e veteranos, e contribuindo para afirmar a Calheta como referência regional.

Nos últimos anos, a autarquia garantiu apoios financeiros regulares ao clube, acompanhando de perto as suas necessidades. “Nunca fechamos a porta ao Estrela. Sempre que pediram ajuda, estivemos presentes e assim continuará a ser”, afirmou, recordando também investimentos recentes como o novo relvado sintético no Campo Municipal dos Prazeres, considerado dos mais modernos da Região.

Relativamente à futura sede do Estrela da Calheta, integrada num projecto que envolve também a Casa do Povo e a CPCJ, o presidente da Câmara assegurou que o processo está em curso, mas requer responsabilidade e calma para ser concretizado. “Não nos guiamos pela precipitação. Preferimos decisões firmes e bem estruturadas, que garantam infra-estruturas duradouras e úteis à comunidade”, sublinhou.

O autarca elogiou ainda o trabalho das anteriores direcções do clube e deixou votos de sucesso à nova equipa dirigente, enaltecendo o papel voluntário de todos os que dedicam tempo ao desporto. Já com a participação do Estrela da Calheta na Taça de Portugal apoiada financeiramente pela Câmara, Carlos Teles garantiu que a população pode estar orgulhosa: “Sempre que o Estrela joga fora, sabemos que está a representar com dignidade a Calheta e a Madeira. Os resultados falam por si e provam que o nosso concelho respira saúde desportiva”.