Mais cinco aviões divergidos da Madeira

Cinco voos foram desviados do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo nas últimas duas horas, até às 17h30, devido a más condições atmosféricas em Santa Cruz, elevando para sete o total de aeronaves divergidas esta tarde.

Um voo da TUI fly, proveniente de Hannover, Alemanha, e outro da mesma companhia, vindo de Frankfurt, Alemanha, acabaram por aterrar no Porto Santo. Um avião da Ryanair, com origem no Porto, foi desviado para Tenerife, nas Canárias.

Dois voos da Wizz Air, provenientes da Polónia – um de Varsóvia e outro de Gdansk – também foram desviados para Tenerife. Todos os desvios ocorreram devido à baixa visibilidade na aproximação à pista, impedindo a aterragem segura na Madeira.