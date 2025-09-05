Muitas nuvens e aguaceiros fracos nas previsões para a Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã.

A mesma fonte aponta para vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã.

Está prevista uma pequena descida da temperatura máxima. Os termómetros devem chegar, assim, 27ºC na Madeira, e 26ºC no Porto Santo. Quanto às mínimas, serão de 21ºC em ambas as ilhas.

Para o Funchal, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h), bem como uma pequena subida da temperatura máxima.

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte com 1,5 a 2 metros. Já na costa Sul, estão previstas ondas inferiores a 1 metro.