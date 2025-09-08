Avião da TAP desviado para Gran Canária

O último voo de domingo com destino à Madeira acabou por ser desviado para Las Palmas, em Gran Canária, devido à falta de visibilidade no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. O TP1697, com chegada prevista para as 01h15, ainda realizou duas voltas de espera ao largo de Santa Cruz antes de retomar a rota para Lisboa. Contudo, cerca de dez minutos após passar o Porto Santo, inverteu o rumo e seguiu para a ilha canariana, onde aterrou às 2h40.

Pouco antes das 4h00 o Airbus A321 partiu novamente, aterrando no Aeroporto Internacional da Madeira já perto das 5h00. O atraso acumulado fez derrapar a partida do voo madrugador para Lisboa, inicialmente marcado para as 5h50, que só descolou depois das 7h00.