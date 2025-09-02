Madeira poderá ter cinco campos de golfe

"O objectivo é avançarmos também com um quarto campo na ilha da Madeira e outro no Porto Santo." A afirmação foi feita ao DIÁRIO esta tarde pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no Campo de Golfe do Santo da Serra, durante a inauguração de uma escultura criada pelo escultor Ricardo Velosa, alusiva às distinções internacionais atribuídas ao clube.

Ver Galeria Foto Hélder Santos/ASPRESS

Sobre o novo campo em construção na costa oeste, Albuquerque garantiu que "está tudo a decorrer conforme o previsto. O campo estará pronto no próximo ano e, até ao final deste ano, iremos lançar o concurso para a exploração do campo e para a alienação da parte hoteleira e imobiliária associada". Acrescentou ainda que, depois de concluído, "será o terceiro campo de golfe na Ilha da Madeira".

O governante salientou também a relevância dos prémios atribuídos ao Santo da Serra pelos World Golf Awards 2024: "É muito importante porque este prémio foi atribuído nos Golf Awards, uma organização mundial, e traz para o Campo do Santo, para a Região e para o golfe, enquanto alavanca também do nosso turismo, um grande prestígio. Sobretudo aqui, nesta zona maravilhosa, que foi considerada o melhor par 3 do mundo, e eu acho que, pela vista, é deslumbrante. Penso que só poderá ter alguma rivalidade, em termos paisagísticos, com o futuro Campo da Ponta do Pargo, mas esta distinção é muito positiva."

O Clube de Golfe do Santo da Serra conquistou em Novembro de 2024 os prémios de World’s Best Par 3 Hole (Melhor Buraco Par 3 do Mundo) e Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility (Melhor Instalação de Golfe Eco-Friendly da Europa), numa cerimónia que decorreu na Madeira.