Helicóptero militar espanhol diverge para o Porto Santo
Aeronave chegou à ilha após cerca de três horas de voo desde as Canárias
Um helicóptero médio da Força Aérea Espanhola, modelo Aerospatiale AS332L2 Super Puma, previsto para chegar esta tarde ao Aeroporto Internacional da Madeira, acabou por divergir para o Porto Santo, onde aterrou já depois das 18h30.
A aeronave iniciou a viagem nas Ilhas Canárias, cumprindo a rota em cerca de três horas de voo. A escala na Região Autónoma da Madeira deverá prolongar-se até à manhã desta segunda-feira, antes de seguir para a Ilha Terceira, nos Açores, numa viagem prevista para durar mais de cinco horas.
Embora não seja invulgar a escala de aeronaves militares de países terceiros no arquipélago, a presença de um helicóptero deste tipo continua a ser rara.
