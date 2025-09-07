Helicóptero militar espanhol diverge para o Porto Santo

Um helicóptero médio da Força Aérea Espanhola, modelo Aerospatiale AS332L2 Super Puma, previsto para chegar esta tarde ao Aeroporto Internacional da Madeira, acabou por divergir para o Porto Santo, onde aterrou já depois das 18h30.

A aeronave iniciou a viagem nas Ilhas Canárias, cumprindo a rota em cerca de três horas de voo. A escala na Região Autónoma da Madeira deverá prolongar-se até à manhã desta segunda-feira, antes de seguir para a Ilha Terceira, nos Açores, numa viagem prevista para durar mais de cinco horas.

Embora não seja invulgar a escala de aeronaves militares de países terceiros no arquipélago, a presença de um helicóptero deste tipo continua a ser rara.