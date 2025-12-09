Mau tempo volta a condicionar operações no Aeroporto da Madeira

As más condições meteorológicas, com vento forte e períodos de fraca visibilidade, voltaram a provocar diversos constrangimentos no Aeroporto da Madeira, levando ao cancelamento de vários voos.

No total, até ao momento, 20 ligações foram canceladas (9 nas Chegadas e 11 nas Partidas).

Além disso, alguns destes voos (15) foram inicialmente divergidos, a maior parte para o Aeroporto do Porto Santo, devido às más condições meteorológicas e à reduzida visibilidade. No entanto, face à persistência do mau tempo, muitos destas ligações acabaram por ser cancelados.

Mau tempo na Madeira afecta operações da Binter O voo NT4152 de Tenerife para Funchal, que deveria ter aterrado na ilha da Madeira, divergiu para o Porto Santo.

A situação operacional continua ainda condicionada, verificando-se ainda o atraso do voo TP1711 da TAP, proveniente do Porto, que estava programado para aterrar às 20h45 e que apenas deverá chegar à Madeira por volta das 22h30, caso as condições permitam.

De salientar que, de acordo com a estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) localizada em Santa Catarina/Aeroporto, o vento atingiu a rajada de 74 km/h pelas 21 horas, sendo que a rajada mais forte sentida durante o dia foi 76 km/h, às 19h30.