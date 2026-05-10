'Oceania Marina' escala no Porto do Funchal com mais de 1.100 passageiros

O Porto do Funchal recebe, este domingo, a visita do navio de cruzeiro 'Oceania Marina', que trouxe a bordo 1.177 passageiros e 754 tripulantes, para uma escala de um dia na capital madeirense.

De acordo com a informação divulgada pela APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o navio, agenciado pela JFM Shipping, chegou às 08h10 proveniente de Las Palmas, nas Ilhas Canárias.

A partida está prevista para as 18 horas., com destino a Lisboa, onde termina um cruzeiro de duas semanas iniciado em Roma, Itália.

Ao longo do itinerário, o Oceania Marina passou por vários portos no Mediterrâneo e Atlântico, incluindo: Saint-Tropez (França), Barcelona, Málaga e Cádis (Espanha), Casablanca e Agadir (Marrocos), bem como as ilhas de Lanzarote, Tenerife e La Palma, nas Canárias.

Integrado na frota da Oceania Cruises desde 2011, ano em que foi construído nos estaleiros Fincantieri, em Itália, o navio tem capacidade para transportar até 1.447 passageiros e 800 tripulantes.

A próxima escala de navios de cruzeiro no Porto do Funchal está prevista para quarta-feira, 13 de Maio, com a chegada do 'Ventura'.