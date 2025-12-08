Mau tempo causa 30 ocorrências em quatro ilhas dos Açores

O mau tempo nos Açores causou hoje 30 ocorrências nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico, situações relacionadas com quedas de árvore e de estruturas e derrocadas, sem vítimas a registar, adiantou a Proteção Civil açoriana.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) foram registadas, até ao início da noite, "30 ocorrências nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico", devido às condições meteorológicas adversas, situações "relacionadas, sobretudo, com quedas de árvore", havendo ainda o registo de "quedas de estruturas, como postes de eletricidade e de operadoras de telecomunicações e duas derrocadas".

Fonte do SRPCBA revelou, em comunicado enviado à agência Lusa, que "não há vítimas a registar" e "a maior parte das ocorrências está resolvida".

Nos locais têm estado bombeiros, serviços municipais de proteção civil, obras públicas, serviços florestais e PSP, acrescentou a Proteção Civil dos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos para as ilhas dos Açores devido às previsões de agitação marítima, precipitação e vento forte até terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.