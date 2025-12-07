Aviso de agitação marítima forte emitido pela Capitania do Funchal

A Capitania do Funchal emitiu, ao final da tarde deste domingo, um aviso de agitação marítima forte, que se manterá até às 18h00 de amanhã, segunda-feira.

Este aviso surge devido à previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima que aponta para vento sul/sudoeste fraco (7 a 11km/hora) a bonançoso (12 a 19km/hora), aumentando para moderado (20 a 29km/hora) a fresco (30 a 39km/hora) a partir da noite, por vezes muito fresco (40 a 50km/hora) durante a manhã, aumentando para fresco (30 a 39km/hora) a muito fresco (40 a 50km/hora) a partir da tarde. A ondulação na costa Norte será de noroeste com 1,5 a 2,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros de altura. Já na costa Sul as ondas serão do quadrante sul com 1 a 1,5 metros de altura.

Face a esta previsão, a nota da Capitania do Funchal assinada pelo capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras. Pede–se que seja reforçada a amarração e manutenção de uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas. Devem ser evitados passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda. Não se deve praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.