Celebração antecipada da Imaculada Conceição

Hoje é domingo, véspera de feriado da Imaculada Conceição, mas já há muita celebração em sua honra. Além das celebrações religiosas a propósito, há também desporto e cultura neste dia 7 de Dezembro.

Fique então saber toda agenda deste dia, num dia que 'cheira' a Festa por todo o lado por onde se vá na Madeira, uma agenda deste domingo que, literalmente, está carregada com mais iniciativas a preparar o Natal.

09h00 às 20h00 - Natal CMF - Domingos Natal na Praça - Feira Natalícia, dia dedicado a Moda, Acessórios e Decoração na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores.

10h30 - PS realiza conferência de imprensa próximo ao Convento da Caldeira, na Estrada de Santa Clara, em Câmara de Lobos.

11h00 às 21h00 - Festa de Inverno em Celebração à Imaculada Conceição e aos 16 Anos do Barreirinha Bar Café, com Missa de Domingo, 12h00 a Banda Municipal da Ribeira Brava & Almoço, às 14h00 o DJ Celso fará uma selecção em vinil, pelas 17h00 haverá espectáculo da Associação Melro Preto, com Roda de Despique: jazz & tradição madeirense com lanche, às 18h00 nova Missa, às 19h00 um Madeira Brinco & Jantar, às 20h00 a Flor & Tiago Sena, às 21h00 - Romeu Bairos e ao final da noite o DJ A Boy Named Sue. Tudo a decorrer no Adro da Igreja do Socorro.

13h00 - Cerimónia de entrega de prémios da Maxi Race Madeir, na Vila de São Vicente

14h00 - Unilift - Torneio Internacional da Madeira 2025 - Squash, com Finais e Cerimónia de Entrega de Prémios, no Galo Active Health Club.

16h00 - Chegada do Pai Natal à Ponta do Sol

16h00 - XVII edição Avalanche Raposeira, com Manga de qualificação (definindo o alinhamento para a descida oficial, a acontecer pelas 13h00 e a descida final oficial pelas 16h00, com partida na Fonte do Bispo e chegada à Raposeira do Lugarinho, na freguesia da Fajã da Ovelha.

16h00 - XXII Encontro de Grupos Corais em Santana, na Igreja Paroquial de Santana

16h30 - Festa da Imaculada Conceição no Monte, com início de concerto à Imaculada por essa hora, 17h30 um rezar do Terço e Missa Solene. Refira-se que se assinala o 3.º aniversário da inauguração da reconstrução da Capela das Babosas, destruída no 20 de Fevereiro de 2010, na freguesia do Monte.

17h00 às 18h30 - 5.º Aniversário da Nomad Island Fest, sob o mote "Get Together – Meet the Locals", com jantar de comunidade no Hotel Estalagem da Ponta do Sol.

18h00 -Alverca recebe o CD Nacional em jogo a contar para a I Liga, no Estádio do FC Alverca.

19h30 - Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição no Paul do Mar, com celebração da Eucaristia e a realização da Procissão, pelas 21h30 a actuação de José Cintra, pelas 22h30 com os Kontraband e pelas 3h30 com animação musical do DJ Si

Hoje também é dia de acender as luzes em Machico e no Porto Moniz, motivos para atrair visitantes ao final do dia e início da noite.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados no dia 7 de Dezembro, que é o Dia Internacional da Aviação Civil, o Dia de Timor-Leste e o Dia Mundial do Naturismo (no hemisfério sul).

1732 - Abre a Royal Opera House, em Covent Garden, Londres, a casa da ópera do compositor Handel.

1842 - Concerto inaugural da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque, no Apollo Rooms no lower Broadway.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. Os Estados Unidos declaram guerra à Áustria.

1924 - Nasce, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, Mário Soares.

1941 - O Japão ataca a base naval norte-americana de Pearl Harbour, no Hawai. Os Estados Unidos entram na II Guerra Mundial.

Foto Shutterstock

1965 - No decurso do Concílio Vaticano II, é aprovada a declaração sobre liberdade religiosa que põe termo ao litígio entre as igrejas católica e ortodoxa.

1968 - Os Estados Unidos lançam, de Cabo Kennedy, o satélite Orbital-2, chamado o Cartógrafo do Céu, pelos 11 telescópios que possui.

1972 - Os Estados Unidos lançam a Apollo 17, nave que efetua a última exploração lunar.

1974 - Entra em vigor o pagamento do 13.º mês aos pensionistas do Estado.

1975 - Invasão de Timor pela Indonésia. Portugal corta relações com o país.

1980 - Reeleição de Ramalho Eanes para a Presidência da República Portuguesa.

1983 - Um Boeing 727, da Iberia, e um DC-9, da Aviaco, colidem no aeroporto de Madrid em Espanha, causando 99 mortes.

1985 - Morre, com 90 anos, o poeta e romancista britânico Robert von Ranke Graves.

1986 - Confrontos entre estudantes e forças policiais em Paris, França, durante as manifestações de protesto pela reforma do ensino. São os confrontos mais graves desde maio de 1968.

1988 - Mikhail Gorbachov anuncia, na Organização das Nações Unidas (ONU), uma redução de meio milhão de militares, nas forças armadas soviéticas, e do armamento convencional.

- Morrem cerca de 25 mil pessoas no sismo que abala a República da Arménia, na URSS.

1989 - Morre, aos 85 anos, o pintor francês de origem alemã Hans Hartung

1990 - As delegações dos 107 países presentes nas negociações GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio abandonam Bruxelas, gerando um impasse de quatro anos sobre as negociações das trocas comerciais entre a Europa e os Estados Unidos.

- Morre, com 47 anos, o escritor cubano Reinaldo Arenas, autor de "Antes que Anoiteça".

2000 - Começa o Conselho Europeu de Nice, em França, que vai consagrar o alargamento da União Europeia.

2001 - São revelados documentos que denunciam a conivência dos Estados Unidos na invasão, pela Indonésia, de Timor-Leste em 1975, envolvendo o presidente Gerald Ford, o secretário de Estado Henry Kissinger e o líder de Jacarta, Suharto.

2002 - O Iraque entrega aos inspetores de armamento da Organização das Nações Unidas (ONU) o relatório sobre armamento, um dia antes do prazo limite.

- O primeiro-ministro, Durão Barroso, preside à cerimónia de inauguração da primeira linha do Metro do Porto.

2003 - A coligação Rússia Unida (Edinaia Rossia, ER), afeta ao Presidente, Vladimir Putin, vence as eleições legislativas.

- Morre, com 84 anos, o pianista cubano Ruben Gonzalez, membro do Buena Vista Social Club.

2004 - É aprovado o novo Código da Estrada, que agrava as multas e as sanções por condução sob o efeito do álcool, excesso de velocidade, manobras perigosas e uso do telemóvel, entra em vigor a 01 de janeiro de 2005.

2005 - O Partido Nacional Democrata, do Presidente Hosni Mubarak, vence as eleições legislativas no Egipto.

2006 - Entra em vigor a lei da mobilidade especial na Função Pública.

- São aprovados na Assembleia da República os diplomas sobre o congelamento das carreiras dos funcionários públicos até ao final de 2007 e o aumento da contribuição para a ADSE de 1 para 1,5 por cento.

- A empresa norte-americana Microsoft lança o motor de busca, ainda numa versão de teste, onde incluirá obras em inglês do arquivo digital das coleções da Biblioteca Britânica, Universidade da Califórnia e de Toronto, de livros em inglês books.live.com.

- Morre, com 80 anos, Jeane Kirkpatrick, diplomata norte-americana, primeira mulher embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas (ONU).

2007 - Os ministros da Justiça da União Europeia, reunidos em Bruxelas, aprovam por unanimidade a instituição do Dia Europeu Contra a Pena de Morte.

2008 - Morre, com 81 anos, o escritor, ensaísta e ficcionista António Alçada Baptista. Um dos fundadores da revista O Tempo e o Modo e diretor da Moraes Editora entre 1957 e 1972.

2009 - Morre, com 74 anos, Rosalina Ribeiro, ex-companheira de Lúcio Thomé Feteira, assassinada, na cidade de Saquarema, a cerca de 90 quilómetros do Rio de Janeiro, Brasil.

2010 - O fundador da Wikileaks, Julian Assange, é detido pela polícia britânica, no âmbito de um mandado europeu, emitido pelas autoridades suecas.

2011 - A atleta Inês Correia sagra-se campeã mundial de kitesurf, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde decorreu a última etapa do Circuito Mundial do KSP.

- Morre, com 89 anos, Melo Egídio, general ex-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) entre 1981 e 1984 e governador de Macau entre 1979 e 1981

- Morre, com 89 anos, Jerry Robinson, ilustrador norte-americano, desenhador cocriador dos personagens de Batman - Robin e Joker.

2012 - A lei da reorganização administrativa das freguesias, lei 320/XII, é aprovada na generalidade pela maioria parlamentar (PSD/CDS-PP) e com os votos contra de todos os partidos da oposição.

2013 - A Organização Mundial do Comércio anuncia ter sido aprovado, na reunião ministerial que decorreu na ilha indonésia de Bali, um acordo de facilitação do comércio mundial, o primeiro da sua história.

- Morre, com 85 anos, Edouard Molinaro, realizador francês que dirigiu, entre outros, "La Cage aux Folles" (A Gaiola das Malucas, 1978).

2016 - Matteo Renzi demite-se do cargo de primeiro-ministro de Itália, após a derrota em referendo de uma revisão constitucional que defendia e um pequeno adiamento da demissão para o parlamento aprovar o Orçamento do Estado para 2017.

2017 - O parlamento aprova, com votos favoráveis de todos os partidos, um voto apresentado por BE, PS e PAN que "condena o reconhecimento de Jerusalém como capital do Estado de Israel pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump".

- O Parlamento australiano aprova o projeto-lei sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a última iniciativa legislativa para que as uniões se possam celebrar no país.

- A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) classifica como Património Cultural Imaterial da Humanidade a produção dos "Bonecos de Estremoz", em barro, uma arte popular com mais de três séculos.

- Cristiano Ronaldo ganha pela quinta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano, somando o quarto troféu nos cinco anos.

- Morre, com 76 anos, Mário Gil, cantor luso-brasileiro celebrizado pela interpretação da canção "Pelos caminhos de Portugal".

- Morre, com 69 anos, Desidério Navarro, intelectual cubano editor e diretor, durante mais de 30 anos da revista Critérios, e do centro cultural homónimo.

2018 - O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira é condenado a seis anos e oito meses de prisão e o advogado Paulo Amaral Blanco a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa no âmbito do processo Fizz.

- O Sporting sagra-se pela primeira vez campeão europeu de clubes em judo, ao vencer a equipa russa do Yawara-Neva, por 3-2, na final da competição, disputada em Bucareste, Roménia.

2020 - Marcelo Rebelo de Sousa anuncia que se vai recandidatar ao cargo de Presidente da República nas eleições de 24 de janeiro de 2021.

- A empresária angolana Isabel dos Santos, que detinha 25% da operadora de telecomunicações angolana Unitel, através da Vidatel, perde o controlo desta empresa, segundo uma decisão do Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas tornada pública pela PT Venture.

2021 - A Direção-Geral da Saúde recomenda a vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos, com prioridade para as que têm doenças consideradas de risco para covid-19 grave.

- O Tribunal da Relação de Lisboa condena os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), envolvidos na morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, a uma pena de nove anos de prisão. Esta decisão da Relação manteve a pena dos inspetores Duarte Laja e Luís Silva e aumentou a pena de prisão aplicada ao inspetor Bruno Sousa.

- O escritor José Carlos Costa Barros vence o Prémio Leya 2021, por unanimidade do júri, com a obra "As Pessoas Invisíveis".

2022 - O Presidente do Peru, Pedro Castillo, é detido, depois de ter sido destituído pelo Congresso, acusado de tentar executar um golpe de Estado ao anunciar a dissolução deste órgão.

- Ndambi Guebuza, filho de ex-Presidente moçambicano Armando Guebuza, é condenado a 12 anos de prisão no julgamento das dívidas ocultas, em Maputo, o maior caso de corrupção da história de Moçambique.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assina o decreto de demissão do Governo, que entra em vigor no dia seguinte, momento a partir do qual o executivo fica a estar limitado a atos de gestão.

- Morre, com 88 anos, Teresa Silva Carvalho, cantora e compositora, intérprete de êxitos como "Pescador da Barca Bela", "Canção Grata", "Ó Rama que Linda Rama", do Cancioneiro Tradicional alentejano. Colaborou com José Afonso no álbum "Eu vou ser como a Toupeira" (1972).

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecora o antigo chefe de Estado Mário Soares, a título póstumo, com o Grande Colar da Ordem de Camões, no dia do seu centenário.

Este é o tricentésimo quadragésimo segundo dia do ano. Faltam 24 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia