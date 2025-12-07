Chuva forte e trovoada juntam-se ao mar alteroso a partir de terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um novo aviso para o arquipélago da Madeira, devido à chuva. Mantém-se o aviso amarelo para agitação marítima na Costa Norte e no Porto Santo, para esta segunda e terça-feira.

IPMA prolonga por mais 12 horas aviso amarelo para o mar O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou e prolongou por mais 12 horas os avisos de agitação marítima para a costa norte da Madeira e ilha do Porto Santo.

Assim, de acordo com o IPMA, a partir da manhã de terça-feira, surge um novo agravamento meteorológico. Entre as 06h00 e as 12h00 de 9 de Dezembro, a Costa Norte, Costa Sul e Regiões Montanhosas da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo, estarão também sob aviso amarelo para precipitação.

O IPMA antecipa chuva por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada.