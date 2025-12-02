Segundo avião diverge do Aeroporto da Madeira devido à má visibilidade

Um segundo avião foi forçado a divergir, esta manhã, do Aeroporto da Madeira devido à má visibilidade provocada pela precipitação que afecta a costa leste da ilha.

A aeronave da Transavia, operada pela Transavia France e proveniente de Paris com destino ao Funchal, permaneceu vários minutos em espera entre a Madeira e o Porto Santo, descrevendo círculos.

Sem condições para aterrar, acabou por desviar para o Aeroporto do Porto Santo, onde aterrou há instantes. Deverá aguardar a melhoria das condições para completar a viagem até ao Funchal.

Entretanto, os voos da TAP — tanto a chegada (TP1687) como a partida (TP1688) — já foram oficialmente cancelados.