Está prevista chuva fraca neste domingo, a antever um início de semana molhado e tempestuoso. O IPMA fez as previsões para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, em especial nas terras altas da ilha da Madeira neste 7 de Dezembro.

O vento ainda soprará fraco a moderado (até 25 km/h) de sul/sueste, tornando-se gradualmente de sudoeste em toda a ilha da Madeira, tal como na do Porto Santo, sendo que no Funchal o mesmo cenário de períodos de céu muito nublado, mas com vento mais fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, onde também no início da semana há já um aviso amarelo para mar agitado, para já na costa Norte as ondas virão de Noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros a partir da manhã, e na costa Sul as ondas vão ser do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros, sendo ondas de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2 metros na parte Oeste da ilha da Madeira até ao início da tarde.

A água do mar estará à temperatura de 20 a 21º Celsius, que já não será para todos os gostos.

Refira-se que se pensa ir à praia, apesar de não estar previsto sol, o índice ultravioleta estará moderado, com ambas as ilhas no nível 3, pelo que o IPMA aconselha a, mesmo assim, usar óculos de Sol e protector solar.