Mau tempo na Madeira afecta operações da Binter

O voo NT4152 de Tenerife para Funchal, que deveria ter aterrado na ilha da Madeira, divergiu para o Porto Santo.

Uma vez mais as condições atmosféricas na ilha da Madeira devem ser a causa desta situação, que vai provocar atraso na última viagem da Madeira para o Porto Santo.

Agora o ATR 72 da Binter vai aguardar pelas melhorias das condições do tempo, para tentar posteriormente voar para a ilha da Madeira.

Se tudo der certo, a Binter ainda poderá efectuar hoje a segunda viagem para a ilha do Porto Santo.