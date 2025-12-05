Muitas nuvens nas previsões do tempo para esta sexta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperado vento, em geral, fraco (inferior a 20 km/h) de Leste/Nordeste.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. Os termómetros deverão chegar, no máximo, aos 21ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas esperadas são de 15ºC e 16ºC, respectivamente.

O IPMA aponta para o Funchal períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h). No caso da capital madeirense, aquele Instituto prevê uma pequena descida de temperatura.

Quanto ao mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste, com 2,5 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.