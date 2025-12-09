Seis aeronaves divergiram por causa do mau tempo

Até às 14h30 desta terça-feira, 9 de Dezembro, seis aeronaves com destino à Madeira divergiram por causa do mau tempo.

A primeira aeronave foi da companhia aérea easyJet que partiu do Porto e divergiu para o Aeroporto de Faro. Segundo uma passageira, que preferiu não identificar-se, a aeronave regressou novamente ao Porto. Explica que estiveram dentro do avião cerca de 2 horas em Faro: "Sem nos deixarem sair, nem comer, nada. Uma vergonha. Vamos depois para o Porto outra vez", referiu.

Já um outro passageiro deu conta que tiveram de esperar pela troca de tripulação. "Estamos aqui dentro à espera de outra tripulação, vamos voltar ao Porto, e ainda sem solução à vista para ir para o Funchal."

Também duas aeronaves da TAP provenientes de Lisboa tiveram de regressar ao aeroporto de origem.

Para o aeroporto de Tenerife divergiram três aeronaves - duas da TUI (Estugarda e Dusseldorf) e da Edelweiss (Zurique).

Neste momento estão três aviões à espera de uma aberta para conseguir aterrar em solo madeirense.

A juntar aos vôos divergidos, também há registo de diversos atrasos nas chegadas ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Como já noticiado pelo DIÁRIO, entre as 12 e as 15 horas o aviso de chuva forte para a costa Sul e as regiões montanhosas da Madeira passa para amarelo. A previsão aponta para precipitação persistente, e por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O IPMA mantém o aviso amarelo para chuva forte na costa Norte da Madeira, válido entre as 6 e as 15 horas de hoje.

De salientar que, de acordo com a estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) localizada em Santa Catarina/aeroporto, o vento atingiu a rajada de 68 km/h pelas 8 horas de hoje.