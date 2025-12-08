Protecção Civil recomenda medidas preventivas face às condições meteorológicas

O Serviço Regional de Protecção Civil deixa algumas medidas preventivas face ao agravamento previsto do estado do tempo para o arquipélago da Madeira amanhã.

O IPMA prevê que o vento intensifique entre a tarde de hoje e a tarde de amanhã, tornando-se moderado a forte de sudoeste com rajadas até 65 km/h, em especial nos extremos, leste e oeste, da ilha da Madeira, sendo até 80 km/h nas terras altas.

A precipitação será por vezes forte e persistente, tornando-se em aguaceiros mais fracos a partir do início da tarde de terça-feira, sobretudo nas vertentes norte e zonas montanhosas da Madeira. Por fim, o mar vai estar com agitação forte na costa norte, com ondas de Noroeste com 3,5 a 4,5 m, diminuindo gradualmente a partir do final da tarde do dia 9 de dezembro (terça-feira). Na costa sul, esperam-se ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira até à tarde do dia 9 de Dezembro

Face estas condições é expectável a queda de ramos ou árvores, bem como a afectação de infraestruturas associadas às redes de comunicação e energia, arrastamento para as vias rodoviárias de objectos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente deixadas e objectos que podem causar acidentes. É necessário ter em atenção que o piso rodoviário vai estar escorregadio, devido à possível formação de lençóis de água, podem ocorrer inundações em zonas urbanas, dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis, desmoronamento de muros de suporte ou taludes e, por fim, movimentos de vertentes, em especial junto de agregados populacionais, vias rodoviárias, dado o potencial aumento da sua instabilidade.

Assim, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, e nas áreas mais expostas e vulneráveis, se recomenda a adoção das principais medidas preventivas para estas situações, nomeadamente:

Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas.

Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas.

Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.

Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais;

Adequar os comportamentos e as atividades à situação meteorológica prevista, evitando as viagens para zonas afetadas ou movimentos desnecessários.

Não circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Ter especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras.