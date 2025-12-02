Má visibilidade faz avião divergir voo para Lisboa

A precipitação que se faz sentir esta manhã na costa leste da Madeira, apesar de fraca, terá provocado má visibilidade na zona do Aeroporto da Madeira, levando um avião da TAP a divergir para Lisboa.

A aeronave que efectuava o voo TP 1687, com chegada prevista para as 10h10, chegou a permanecer em espera ao largo da costa norte, entre a Madeira e o Porto Santo, descrevendo círculos, mas acabou por retomar regresso ao Aeroporto Humberto Delgado.

A situação compromete igualmente o voo TP 1688, Funchal/Lisboa, que seria operado pelo mesmo aparelho.