Má visibilidade faz avião divergir voo para Lisboa

Aeronave da TAP chegou a manter-se em espera ao largo, mas acabou por regressar à capital

foto OD/Arquivo

A precipitação que se faz sentir esta manhã na costa leste da Madeira, apesar de fraca, terá provocado má visibilidade na zona do Aeroporto da Madeira, levando um avião da TAP a divergir para Lisboa.

A aeronave que efectuava o voo TP 1687, com chegada prevista para as 10h10, chegou a permanecer em espera ao largo da costa norte, entre a Madeira e o Porto Santo, descrevendo círculos, mas acabou por retomar regresso ao Aeroporto Humberto Delgado.

A situação compromete igualmente o voo TP 1688, Funchal/Lisboa, que seria operado pelo mesmo aparelho.

