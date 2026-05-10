Énio Silva e Sandra Góis vencem Corrida do Caminho de Ferro do Monte

A IX Corrida do Caminho de Ferro do Monte realizou-se na manhã deste domingo, reunindo dezenas de atletas numa das provas mais emblemáticas do calendário regional de atletismo.

Atletismo sobe hoje ao Monte Hoje, segundo a Associação de Atletismo da Madeira, "é dia de subir ao Monte, já que, a partir das 09h00 vai disputar-se a IX Corrida do Caminho do Monte", numa prova que "terá três percursos distintos: Percurso Curto (1km) - prova destinada aos escalões de sub-18 a veteranos (atletas nascidos em 2010 ou antes), o percurso médio (2,5km) - prova destinada aos escalões de sub-18 a veteranos (atletas nascidos em 2010 ou antes) e ainda o percurso longo: prova destinada aos escalões de sub-18 a veteranos (atletas nascidos em 2010 ou antes)".

Na distância principal, com 3,9 quilómetros, Énio Silva, do Clube de Atletismo do Funchal (CAFH), foi o vencedor masculino, ao completar o percurso em 34 minutos e 7 segundos. O atleta terminou à frente de Élvio Silva, também do CAFH, que registou 34:31, enquanto João Valente, do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, fechou o pódio com o tempo de 35:39.

No sector feminino, Sandra Góis, igualmente representante do CAFH, venceu a prova ao concluir o percurso em 48:22. Marlene Gomez, da Associação Desportiva Atlético da Madeira, terminou na segunda posição, com 51:45, e Lisandra Tavares, da Associação Porto da Cruz Trail Team, foi terceira classificada, com 52:46.

O percurso intermédio teve como vencedor António M. Santos, a competir individualmente, com o tempo de 37:21. Horácio Rodrigues, do Grupo Desportivo das Corticeiras, ficou na segunda posição, ao concluir a prova em 43:01.

Já na distância curta, Gonçalo F. Sousa, da Associação Desportiva Atlético da Madeira, foi o mais rápido, com o registo de 5:09. André Silva, do Clube de Atletismo do Funchal, terminou em segundo lugar, com 5:18, enquanto José Rodrigues, da Associação Alegria Madeira Card., completou o pódio masculino.

Na competição feminina da prova curta, Lucília Pestana venceu com o tempo de 7:51. Cristina Martins, do Centro Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Horários do Funchal, foi segunda classificada, seguindo-se Cristina Brazão, na terceira posição.

A Corrida do Caminho de Ferro do Monte voltou assim a juntar atletas de vários clubes e escalões numa manhã marcada pela competitividade e pelo espírito desportivo.