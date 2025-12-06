Porto Santo Line cancela viagens devido a mau tempo

A Porto Santo Line informou que as viagens programadas para a próxima segunda-feira, dia 8 de Dezembro de 2025, entre Funchal e Porto Santo às 8 horas e, no sentido inverso, às 20 horas, foram canceladas devido às más condições meteorológicas, que "poderiam colocar em causa a segurança" dos passageiros e do navio Lobo Marinho".

Em alternativa, a transportadora disponibilizou viagens extra no domingo, dia 7 de Dezembro: Funchal – Porto Santo às 8 e 16 hORAS, e Porto Santo – Funchal às 12 e 20 HORAS.

Num comunicado remetido este sábado às redacções, a empresa recomenda que os passageiros contactem os canais oficiais para mais informações: telefone (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou e-mail [email protected], de segunda a domingo, das 9h00 às 19h00 (fechado em feriados).